В РК растут налоговые поступления

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По данным министерства планирования и финансов, опубликованным 13 января, в ноябре прошлого года было собрано налогов на сумму 16 трлн вон (13,5 млрд долларов). Это на 1 млрд 700 млн долларов больше, чем в ноябре прошлого года. Рост стал возможен благодаря восстановлению экономики. В этой связи увеличилась собираемость корпоративного налога и налога на добавленную стоимость. Благодаря росту цен на активы увеличились доходы от налога на прирост капитала, а восстановление рынка труда помогло увеличить собираемость подоходного налога. За первые 11 месяцев прошлого года сумма собранных налогов выросла на 46,5 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 272 млрд долларов. При этом за весь 2021 год планировалось собрать налогов на сумму 264 млрд 600 млн долларов. Это означает, что дополнительные налоговые поступления составили 7 млрд 700 млн долларов. В период с января по ноябрь общие доходы правительства, включая налоговые поступления, составили 441 млрд 100 млн долларов, что на 72,5 млрд долларов больше, чем за тот же период предыдущего года. Общие расходы увеличились на 38 млрд долларов, составив 460 млрд долларов из-за выплат на борьбу с пандемией коронавируса. Бюджетный дефицит составил за первые 11 месяцев прошлого года 18 млрд 800 млн долларов.