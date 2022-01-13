Число участников личных встреч увеличено до шести человек

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Правительство РК приняло решение на период с 17 января по 6 февраля увеличить число участников личных встреч до шести человек, сохранив ограничения на время работы предприятий общественного питания. Как и прежде, они могут работать только до 21:00. Об этом сообщил 14 января премьер-министр РК Ким Бу Гём, отметив, что частичное ослабление карантинных мер принято с учётом того, что в последние дни число новых случаев COVID-19 составляло порядка четырёх тысяч, а темпы ревакцинации ускоряются. Тем не менее, органы здравоохранения сохраняют бдительность из-за распространения варианта коронавируса Омикрон с высокой степенью передачи, опасаясь возможного всплеска заболеваемости в период новогодних праздников по лунному календарю. Омикрон, на долю которого приходятся 20% новых случаев инфекции, в ближайшее время может стать доминирующим штаммом коронавируса,- отметил Ким Бу Гём. «Я прошу жителей страны воздержаться от поездок и семейных встреч в период новогодних праздников по лунному календарю»,- добавил Ким Бу Гём.