Банк Кореи повысил учётную ставку до допандемического уровня

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14 января Банк Кореи повысил учётную ставку на четверть процента, и теперь она составляет 1,25%. Такой ставка была до марта 2020 года, когда было принято решение понизить её на 0,5% до 0,75%. Два месяца спустя ставка была понижена до рекордно низкого уровня 0,5%, оставаясь ниже 1% около двух лет с целью поддержания экономики, пострадавшей от сокращения расходов и вялой деловой активности в условиях пандемии. В августе прошлого года она была повышена до 0,75% с целью стабилизации роста цен и сокращения долгов домохозяйств, а в ноябре имело место ещё одно повышение до 1%. Её нынешнее повышение предпринято в рамках усилий Банка Кореи вернуть к норме мягкую денежно-кредитную политику на фоне роста экспорта и опасений по поводу инфляции, вызванной глобальными перебоями с поставками и восстановлением потребления. Инфляция превратилась в глобальную проблему, побуждающую центральные банки крупных стран ужесточать денежно-кредитные меры.