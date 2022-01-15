«Зелёная книга»: В РК сохраняется экономическая неопределённость

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На фоне быстрого распространения варианта коронавируса Омикрон экономическая неопределённость сохраняется, поскольку глобальная цепочка поставок пока не восстановлена, а Федеральная резервная система США меняет свою денежно-кредитную политику. Об этом говорится в опубликованной 14 января «Зелёной книге», ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов об экономической ситуации в РК. «Экспорт продемонстрировал устойчивый рост, выросло число занятых, но строгие карантинные меры могут повлиять на внутренний спрос»,- говорится в отчёте. Расходы по банковским картам выросли в декабре прошлого года на 18,1% в годовом исчислении, продажи в универмагах увеличились за тот же период на 30,8%. При этом продажи в дисконтных магазинах сократились на 3,5% в годовом исчислении, а индекс потребительских настроений упал впервые за четыре месяца. Согласно данным Банка Кореи, в третьем квартале прошлого года частные расходы упали на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.