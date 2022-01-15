В РК новый рекорд завозных случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 января в стране зарегистрированы 4.542 новых случая COVID-19. Третий день подряд показатель числа инфицированных превышает четыре тысячи человек, что усиливает опасения по поводу очередной волны инфекции на фоне продолжающегося распространения варианта коронавируса Омикрон. На пограничных карантинных пунктах подтверждены 409 случаев инфекции. Это новый рекорд с начала пандемии. В связи с ростом числа завозных случаев коронавируса и распространением по всему миру его высокопатогенного варианта Омикрон карантинные власти приняли решение ужесточить требования к въезжающим в страну. С 20 января на регистрации на рейс будет необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета. В настоящее время действует срок 72 часа. Для перемещения из аэропорта к месту жительства необходимо будет использовать собственный автомобиль, либо специальные автобусы, поезда и такси. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 659 человек. Впервые более чем за месяц их численность составила менее семисот. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 49 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.259 человек. Коэффициент смертности 0,92%.