КНДР угрожает отреагировать на санкции «более решительно и жёстко»

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Северная Корея предупредила, что она будет вынуждена отреагировать «более решительно и жёстко» на новые санкции, введённые в связи с недавними ракетными пусками. В заявлении, опубликованном 14 января агентством ЦТАК, представитель министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что «пуски гиперзвуковой ракеты были осуществлены в рамках суверенного права на самооборону». Накануне администрация США ввела санкции в отношении шести северокорейцев, причастных к программам создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Север назвал действия США «явной провокацией и гангстерской логикой», обвинив Вашингтон в «намеренном обострении ситуации». «Это показывает, что, хотя нынешняя администрация США трубит о дипломатии и диалоге, она по-прежнему поглощена политикой изоляции и удушения КНДР», - говорится в заявлении.