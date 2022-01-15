Евросоюз заблокировал слияние двух судостроительных компаний РК

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Европейский Союз заблокировал слияние двух южнокорейских судостроительных компаний Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Как отмечается в заявлении Европейской комиссии, опубликованном 13 января, слияние позволило бы новому концерну занять доминирующие позиции на рынке производства танкеров для транспортировки сжиженного природного газа и привело бы к ослаблению конкуренции. Комментируя данную позицию, вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер отметила, что около четверти всего энергопотребления в ЕС приходится на природный газ, большая часть которого импортируется в виде сжиженного природного газа. Танкеры, о которых идёт речь, являются важной частью цепочки поставок. Поскольку лишь небольшое число судостроительных компаний в мире могут строить танкеры для перевозки сжиженного природного газа, слияние таких крупных участников рынка как Hyundai и Daewoo привело бы к уменьшению выбора и повышению цен для европейских потребителей. В РК выразили сожаление по поводу блокирования слияния, которое ранее одобрили Китай, Сингапур и Казахстан.