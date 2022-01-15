Дополнительный бюджет на поддержку малого бизнеса составит 14 трлн вон

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Дополнительный бюджет на поддержку малого бизнеса, который несёт убытки от пандемии COVID-19, составит 14 трлн вон (11 млрд 800 млн долларов). Об этом сообщил 14 января вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. По его словам, возможность выделить дополнительный бюджет появилась благодаря тому, что в прошлом году дополнительные налоговые поступления составили 10 трлн вон (8 млрд 400 млн долларов). Правительство планирует представить законопроект о дополнительном бюджете в Национальное собрание до новогодних праздников по лунному календарю, которые будут отмечаться с 31 января по 2 февраля. 13 января президент РК Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам разработать дополнительные меры помощи мелким предпринимателям и самозанятым, страдающим от экономических последствий пандемии COVID-19. Он распорядился использовать для оказания помощи дополнительные налоговые поступления.