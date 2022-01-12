Северная Корея запустила очередную ракету

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предположительно, баллистической ракеты в направлении Восточного моря. Об этом говорится в письменном сообщении Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. Известно, что ракета пролетела небольшое расстояние. Южнокорейские военные совместно с американскими коллегами анализируют характеристики полёта. Это третий запуск баллистических ракет, произведённый Пхеньяном за короткое время. Предыдущие имели место 5 и 11 января. Он произошёл через несколько часов после того, как Северная Корея предупредила, что будет вынуждена отреагировать «более решительно и жёстко» на новые санкции, введённые в связи с недавними ракетными пусками. В заявлении, опубликованном 14 января агентством ЦТАК, представитель министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что «пуски гиперзвуковой ракеты были осуществлены в рамках суверенного права на самооборону».