Кандидат в президенты от правящей партии опережает кандидата от оппозиции на 6%

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Кандидат в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён опередил по уровню поддержки своего соперника от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля на 6%. Как свидетельствуют результаты опроса 1.001 взрослого жителя страны, проведённого с 11 по 13 января агентством Gallup Korea, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 37% опрошенных. Это на 1% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Юн Сок Ёля поддержали 31% респондентов, что на 5% больше, чем на прошлой неделе. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 17% респондентов. На четвёртом месте кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3%. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 42% респондентов. 53% придерживаются противоположного мнения. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Gallup Korea,