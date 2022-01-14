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14 января Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности с территории провинции Пхёнан-Пукто в направлении Восточного моря. Запуски произведены в 14:41 и 14:52. Ракеты пролетели 430 км, поднявшись на высоту 36 км,- сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, добавив, что южнокорейские и американские военные находятся в состоянии полной боевой готовности, контролируя передвижение северокорейских войск. Совет национальной безопасности при президенте РК провёл экстренное заседание, выразив «глубокое сожаление» по поводу действий Севера. Таким образом, Пхеньян за короткое время запустил четыре баллистические ракеты. Предыдущие запуски имели место 5 и 11 января. Два последних запуска произошли через несколько часов после того, как Северная Корея предупредила, что будет вынуждена отреагировать «более решительно и жёстко» на новые санкции, введённые в связи с недавними ракетными пусками. В заявлении, опубликованном 14 января агентством ЦТАК, представитель министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что «пуски гиперзвуковой ракеты были осуществлены в рамках суверенного права на самооборону».