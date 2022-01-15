РК и ОАЭ активизируют сотрудничество в водородной экономике

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РК и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) активизируют сотрудничество в ключевых экологически чистых технологиях для водородной экономики. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 16 января на бизнес-форуме в Дубае. После того, как в 2009 году РК получила контракт на 20 млрд долларов на строительство четырёх ядерных реакторов в ОАЭ, две страны активизировали сотрудничество в различных сферах экономики. Богатые ресурсами ОАЭ обладают потенциалом для производства так называемого голубого водорода, который получают из природного газа, а РК может похвастаться технологическими достижениями в области водородных автомобилей, водородных заправочных станций и топливных элементов,- отметил Мун Чжэ Ин. Если РК и ОАЭ будут совместно поддерживать инвестиции и цепочки поставок в водородном секторе, две страны будут развиваться параллельно. «Водородная экономика является ключом к углеродной нейтральности»,- сказал Мун Чжэ Ин. Водород является экологически чистой альтернативой ископаемому топливу, поскольку автомобили, работающие на этом ресурсе, создают только воду в процессе выработки электроэнергии. Водород может производиться как побочный продукт промышленных предприятий, в том числе, нефтехимических. В тот же день южнокорейский лидер принял участие в церемонии открытия Дня Кореи на международной выставке Expo 2020 Dubai. Мероприятие, первоначально назначенное на 2020 год, было отложено из-за пандемии коронавируса.