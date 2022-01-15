Пхеньян сообщил о запусках ракет железнодорожного базирования

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15 января Северная Корея сообщила о том, что накануне её ракетный полк железнодорожного базирования «получил огневую задачу от Генерального штаба, после чего быстро выдвинулся на полигон и точно поразил заданную цель в Восточном море двумя тактическими управляемыми ракетами». Учения были направлены на «проверку и оценку навыков действий подразделения»,- отмечается в сообщении агентства ЦТАК. За пуском наблюдали командиры Корейской народной армии и руководители Академии оборонных наук. При этом о присутствии на ракетных пусках лидера страны Ким Чон Ына не сообщается. По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 430 километров на высоте 36 километров и с максимальной скоростью 6 Маха, что в шесть раз превышает скорость звука. Пуски были произведены после того, как Север предупредил о «более сильной реакции» на недавнее введение Вашингтоном новых санкций в отношении шести северокорейцев, причастных к программам создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. 5 и 11 января Северная Корея провела пуски ракет, которые названы «гиперзвуковыми». 15 января министр иностранных дел РК Чон Ый Ён и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора выступили с осуждением ракетных пусков, произведённых Пхеньяном. При этом Блинкен подчеркнул, что они нарушили несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Главы внешнеполитических ведомств обсудили также сотрудничество двух стран с целью достижения полной денуклеаризации и устойчивого мира на Корейском полуострове.