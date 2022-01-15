Кандидат в президенты от оппозиции опередил кандидата от правящей партии

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Кандидат в президенты страны от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опередил своего соперника от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 3,9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 9 по 14 января агентством Realmeter по заказу Ohmynews. В нём принял участие 3.031 взрослый житель страны. Выяснилось, что в поддержку Юн Сок Ёля высказались 40,6% опрошенных, что на 6,5% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Ли Чжэ Мёна поддержали 36,7%. Это на 3,4% меньше, чем на прошлой неделе. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, набравший 12,9% голосов респондентов. Далее следует кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 2%. Погрешность при обработке данных составляет ±1,8 при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.