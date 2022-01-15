Система вакцинных пропусков отменена для крупных магазинов и учебных заведений

Photo : YONHAP News

Правительство РК отменило требование предъявлять сертификаты о прививках против COVID-19 для входа в учреждения дополнительного образования, музеи, кинотеатры и крупные розничные магазины по всей стране. Министр здравоохранения Квон Док Чхоль объявил об этом 17 января на заседании правительства, посвящённом мерам реагирования на пандемию коронавируса. По его словам, система вакцинных пропусков отменена для тех объектов, в которых можно постоянно находиться в масках. Он добавил, что после ужесточения карантинных мер в декабре прошлого года число случаев инфекции существенно сократилось. 14 января Сеульский суд по административным делам приостановил обязательное предъявление вакцинных пропусков для входа в универмаги и дисконтные магазины. Ранее было отменено требование о наличии таких пропусков у несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет, проживающих в столице, которые посещают многофункциональные объекты. 1.023 жителя Сеула, подавших иск, считают, что программа вакцинных пропусков дискриминирует непривитых людей.