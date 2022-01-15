Глава компании HDC подал в отставку из-за обрушения дома

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Глава строительной компании Hyundai Development Чон Мон Гю заявил 17 января об отставке, взяв на себя ответственность за второй менее чем за год несчастный случай со смертельным исходом на строительных площадках. Отставка последовала через шесть дней после того, как в городе Кванчжу обрушилась часть фасада строящегося 39-этажного дома. Подтверждена гибель одного рабочего, ещё пятеро числятся пропавшими без вести. В июне прошлого года обрушилось пятиэтажное здание, которое компания Hyundai Development разбирала в рамках проекта реконструкции. В результате падения частей здания на проезжавший мимо городской автобус девять человек погибли и восемь получили серьёзные ранения. «Я приношу извинения членам семей погибших и общественности страны»,- сказал Чон Мон Гю, выступая на пресс-конференции в Сеуле. Одновременно он обещал продолжить «выполнять свой долг» в качестве основного акционера компании.