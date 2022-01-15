США считают ракетные пуски Пхеньяна угрозой для соседей

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Правительство США осуждает очередной ракетный пуск, произведённый Пхеньяном 17 января, как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, а также угрозу для соседних стран и мирового сообщества. Об этом говорится в письменном ответе представителя госдепартамента США на просьбу агентства Ёнхап прокомментировать действия Пхеньяна. Вашингтон по-прежнему привержен дипломатическому подходу к решению северокорейских проблем и призывает Пхеньян к диалогу. Приверженность США защите РК и Японии остаётся неизменной,- заявил представитель госдепартамента. Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что ему известно о пусках баллистических ракет с территории Северной Кореи, и что США находятся в контакте со своими союзниками и партнёрами. Подчёркивается, что запуск ракеты хотя и не представляет непосредственной угрозы для США или их союзников, он дестабилизирует ситуацию в регионе.