Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

США считают ракетные пуски Пхеньяна угрозой для соседей

Write: 2022-01-17 15:11:08Update: 2022-01-17 15:31:29

США считают ракетные пуски Пхеньяна угрозой для соседей

Photo : YONHAP News

Правительство США осуждает очередной  ракетный пуск, произведённый Пхеньяном 17 января, как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, а также угрозу для соседних стран и мирового сообщества. Об этом говорится в письменном ответе представителя госдепартамента США на просьбу агентства Ёнхап прокомментировать действия Пхеньяна. Вашингтон по-прежнему привержен дипломатическому подходу к решению северокорейских проблем и призывает Пхеньян к диалогу. Приверженность США защите РК и Японии остаётся неизменной,- заявил представитель госдепартамента. Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что ему известно о пусках баллистических ракет с территории Северной Кореи, и что США находятся в контакте со своими союзниками и партнёрами. Подчёркивается, что запуск ракеты хотя и не представляет непосредственной угрозы для США или их союзников, он дестабилизирует ситуацию в регионе. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >