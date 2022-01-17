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Корея: Юг-Север

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Write: 2022-01-17 15:27:44Update: 2022-01-18 10:40:39

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Photo : YONHAP News

Утром 17 января Северная Корея запустила две, предположительно, баллистические ракеты малой дальности в восточном направлении. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты стартовали с территории аэропорта Сунан в Пхеньяне в 8:50 и 8:54. Они пролетели около 380 километров, достигнув высоты 42 км. Максимальная скорость полёта составила 5 Маха, что в пять раз превышает скорость звука. По мнению представителя комитета, последние испытания направлены на повышение способности северокорейских военных запускать несколько ракет подряд с высокой точностью.   Предполагается, что, как и 14 января, были запущены оперативно-тактические ракеты KN-23, созданные по образцу российской баллистической ракеты «Искандер». Низкая высота после старта, короткое общее время полёта и способность выполнять манёвр «подтягивания» к терминалу затрудняют её обнаружение и перехват традиционными системами противоракетной обороны. Между тем, вооружённые силы РК обладают возможностями как для обнаружения, так и для перехвата данных ракет. Южнокорейские и американские военные проводят детальный анализ обстоятельств запусков. Они следят за перемещениями северокорейских войск, находясь в состоянии повышенной готовности,- говорится в сообщении. Это четвёртый с начала года ракетный запуск, произведённый Пхеньяном. 
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