Президент РК провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби

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17 января президент РК Мун Чжэ Ин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайдом аль Нахайяном. Он выразил соболезнования по поводу жертв атаки беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, сообщила администрация южнокорейского президента. Телефонные переговоры состоялись вместо запланированной личной встречи, которая была отменена из-за «непредвиденного и срочного государственного вопроса» со стороны ОАЭ. По сообщениям СМИ, в результате атаки беспилотника погибли три человека, а на строительной площадке в международном аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар. Мун Чжэ Ин выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу угроз миру и стабильности на Ближнем Востоке, осудив нападение на мирных жителей. Он отметил успешное проведение Всемирной универсальной выставки Expo в Дубае, выразив надежду на помощь ОАЭ в проведении такой выставки в 2030 году в Пусане. 18 января Мун Чжэ Ин отправляется с визитом в Саудовскую Аравию. Он проведёт переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, примет участие в бизнес-форуме и встретится с главой государственной нефтяной компании Aramco Ясиром аль-Румайяном.