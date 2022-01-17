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Корея: Юг-Север

Пхеньян сообщил об успешных испытаниях тактических управляемых ракет

Write: 2022-01-18 10:37:39Update: 2022-01-18 10:40:25

Пхеньян сообщил об успешных испытаниях тактических управляемых ракет

Photo : YONHAP News

«Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Восточном море». Об этом сообщило  18 января агентство ЦТАК. «Целью испытательных стрельб была выборочная оценка производимых и развёртываемых тактических управляемых ракет, а также проверка точности системы вооружения»,- отмечается в сообщении. Утром 17 января в 8:50 и 8:54 Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в восточном направлении, которые стартовали с территории аэропорта Сунан в Пхеньяне. Ракеты пролетели около 380 километров, достигнув высоты 42 км. Максимальная скорость полёта составила 5 Маха, что в пять раз превышает скорость звука. По фотографиям, опубликованным СМИ КНДР, эксперты установили, что запущены ракеты KN-24, северокорейская версия американского армейского тактического ракетного комплекса ATACMS. Ракета этого типа летит по сложной траектории, чтобы избежать перехвата. 
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