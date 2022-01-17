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В Корее

В РК вновь более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2022-01-18 10:55:52Update: 2022-01-18 14:01:42

В РК вновь более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 января в стране зарегистрированы 4.072 новых случая COVID-19. Таким образом, число инфицированных снова превысило четырёхтысячный рубеж. Органы здравоохранения сохраняют бдительность, ожидая возможного роста заболеваемости на фоне продолжающегося распространения высокозаразного варианта коронавируса Омикрон. Ожидается, что он уже в ближайшие дни станет доминирующим вариантом COVID-19. На пограничных карантинных пунктах подтверждены 309 случаев коронавируса. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 543 человека. Данный показатель составляет менее шестисот человек  два дня подряд. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 45 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.378 человек. Коэффициент смертности 0,91%. 
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