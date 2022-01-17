Представители РК, США и Японии обсудили пуски северокорейских ракет

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17 января спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл телефонные переговоры со своими американским и японским коллегами - спецпредставителем США по северокорейским вопросам Сон Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Как сообщили в МИД РК, основной темой беседы стали последние запуски ракет Северной Кореей. Представители трёх стран обменялись имеющейся у них информацией о баллистических ракетах малой дальности, запущенных ранее в тот же день, и обсудили ответные действия. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество с целью стабилизации ситуации на Корейском полуострове и скорейшего возобновления диалога, говорится в сообщении МИД РК. «Cпецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким выразил приверженность США полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также непоколебимую приверженность защите своих союзников»,- сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс. Сон Ким сказал, что США по-прежнему открыты для диалога с Северной Кореей, призвав Пхеньян прекратить незаконную и дестабилизирующую деятельность. Он подчеркнул готовность Вашингтона к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий.