Глава минфина РК против увеличения дополнительного бюджета

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги выступил против призыва правящей Демократической партии Тобуро увеличить размер дополнительного бюджета для поддержки мелких предпринимателей, пострадавших от пандемии COVID-19. Правительство выделило на это около 14 трлн вон (11 млрд 800 млн долларов). Правящая партия предлагает увеличить бюджет, чтобы предложить по 3 млн вон (2,5 тыс. долларов) каждому из примерно 3 млн 200 тыс. мелких предпринимателей. В ходе встречи с журналистами 17 января Хон Нам Ги выразил надежду на то, что Национальное собрание будет уважать позицию правительства. Законопроект о дополнительном бюджете планируется направить в Национальное собрание 24 января после одобрения кабинетом министров. Хон Нам Ги напомнил, что прогноз экономического роста страны на 2022 год остаётся на уровне 3,1% даже несмотря на то, что страна усилила антивирусные меры в связи с ростом числа случаев COVID-19.