23 грузоотправителя оштрафованы на 81 млн долларов

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18 января комиссия по добросовестной конкуренции РК приняла решение оштрафовать 23 отечественных и иностранных грузоотправителя на общую сумму 96 млрд 200 млн вон (81 млн долларов) за картельный сговор с целью установления фрахтовых ставок. Южнокорейский антимонопольный регулятор подтвердил, что 12 южнокорейских и 11 иностранных судоходных компаний договорились установить более высокие фрахтовые ставки для морских маршрутов в Юго-Восточной Азии. Они вели переговоры о стоимости доставки контейнерных грузов 120 раз в период с декабря 2003 года по декабрь 2018 года. Южнокорейские грузоотправители утверждают, что им разрешено предпринимать коллективные действия по фрахтовым ставкам и другим условиям контракта на перевозку в соответствии с Законом о морском судоходстве. Но в Комиссии по добросовестной конкуренции заявили, что их действия не соответствовали определённым критериям, допустимым по закону. В соответствии со статьёй 29 Закона о судоходстве, для того, чтобы действия были признаны законными и коллективными, судоходные компании должны сообщать о них министру морского и рыбного хозяйства за 30 дней до начала таких действий. Комиссия по добросовестной конкуренции ожидает, что её решение поможет побудить грузоотправителей принять коллективные меры по фрахтовым ставкам в соответствии с надлежащей правовой процедурой и предотвратить финансовый ущерб, который может быть нанесён другим компаниям.