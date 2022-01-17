Банк Кореи: Причина падения национальной валюты - высокие цены на сырьё

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Курс корейской воны по отношению к доллару снизился сильнее, чем курсы других валют, из-за резкого роста цен на сырьё, зависимости от экономики Китая и продажи иностранцами акций южнокорейских компаний. Об этом говорится в отчёте Банка Кореи, опубликованном 18 января. С начала прошлого года отечественная валюта подешевела по отношению к доллару примерно на 9%. Рост цен на сырьё ухудшил условия торговли и негативно повлиял на южнокорейскую экономику. Опасения по поводу замедления экономического роста в Китае оказали дополнительное давление на корейскую валюту. Активная продажа акций южнокорейских компаний иностранными инвесторами также сыграла роль в обесценивании воны по отношению к доллару. В отчёте говорится, что иностранные инвесторы увеличили продажи переоценённых акций в рамках упорядочения своего глобального портфеля. Это привело к оттоку долларов и падению воны. В отчёте подчёркивается необходимость усиленного мониторинга финансовых рынков и глобальных денежных потоков, учитывая, что на обменные курсы влияет сочетание многих факторов, помимо проблем с инфляцией в США.