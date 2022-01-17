LG Chem построит завод по гидротермальной переработке пластика

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Ведущий южнокорейский производитель химической продукции LG Chemical, построит в городе Танчжине провинции Чхунчхон-Намдо завод по переработке использованного пластика. Предприятие мощностью 20 тыс. тонн по производству масла из пластиковых отходов с использованием сверхкритического пиролиза будет введено в эксплуатацию к первому кварталу 2024 года. Сверхкритический пиролиз - это технология, которая разлагает использованный пластик паром при высокой температуре и давлении выше критической точки, превращая его в замещающие ископаемые масла и химические вещества, которые можно перерабатывать в новые пластмассы. Более 80% пластиковых отходов будут преобразованы в возобновляемые масла, которые могут заменить ископаемое топливо, а оставшиеся 20% побочных газов будут повторно использоваться в качестве источника энергии для нужд самого завода.