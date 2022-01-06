Главы РК и Саудовской Аравии договорились расширять сотрудничество

Photo : YONHAP News

18 января президент РК Мун Чжэ Ин и фактический правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд обсудили меры по укреплению сотрудничества, включая возможный экспорт оружия и ядерных реакторов из РК. Как сообщила представитель администрации президента Пак Кён Ми, в ходе саммита Мун Чжэ Ин с удовлетворением отметил успехи в двустороннем сотрудничестве в оборонной отрасли и выразил надежду на успех дальнейших переговоров об экспорте в Саудовскую Аравию продукции оборонного назначения, включая военные технологии. Южнокорейский лидер также выразил надежду на то, что две страны будут сотрудничать в области водородной экономики, что позволит Эр-Рияду более успешно реализовать политику «Видение 2030», направленную на снижение зависимости от экспорта нефти и развитие сектора государственных услуг. В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами. Он предложил Сеулу поделиться передовыми технологиями и ноу-хау в смежных областях и помочь Саудовской Аравии достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Кроме того, Мохаммед бин Салман заявил о поддержке усилий Сеула по установлению мира на Корейском полуострове. Поездка южнокорейского лидера в Саудовскую Аравию последовала за четырёхдневным визитом в Дубай, в ходе которого было подписано предварительное соглашение с Объединёнными Арабскими Эмиратами о продаже зенитно-ракетных комплексов средней дальности. 19 января Мун Чжэ Ин прибудет с визитом в Египет.