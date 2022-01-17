РК и Саудовская Аравия будут сотрудничать в водородной экономике

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После переговоров глав РК и Саудовской Аравии, состоявшихся 18 января в Эр-Рияде, подписаны предварительные соглашения о совместной разработке зелёного водорода, который производится из возобновляемых источников энергии, прежде всего, солнечной и ветровой, и о совместном создании водородной экосистемы. В рамках сделки РК может обеспечить поставки углеродно-нейтрального водорода и аммиака из Саудовской Аравии. В свою очередь, Сеул может помочь Эр-Рияду в эксплуатации водородных автомобилей и водородных заправочных станций. Две страны также создадут совместное литейно-штамповочное производство на территории морского промышленного комплекса имени короля Салмана общей стоимостью 940 млн долларов. Сеул и Эр-Рияд договорились о сотрудничестве в реализации политики «Видение 2030», направленной на снижение зависимости от экспорта нефти, в ходе саммита «Большой двадцатки» в сентябре 2016 года. В общей сложности было проведено шесть встреч, включая две на уровне министров, в ходе которых обсуждались модель и план двустороннего сотрудничества. Стороны договорились также об активизации сотрудничества в сфере образования. В частности, речь идёт о сфере творчества, инноваций и искусственного интеллекта, представляющих большой интерес для Саудовской Аравии.