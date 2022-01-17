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Экономика

РК и США обсудили механизм экономического сотрудничества

Write: 2022-01-19 10:51:18Update: 2022-01-19 18:55:37

РК и США обсудили механизм экономического сотрудничества

Photo : YONHAP News

Представители РК и США на торговых переговорах Ё Хан Гу и Кэтрин Тай договорились укреплять стратегическое партнёрство между двумя странами с целью оперативного реагирования на проблемы с цепочками поставок. Переговоры состоялись 18 января в формате видеоконференции. Кэтрин Тай подчеркнула важность регионального сотрудничества в рамках Индо-Тихоокеанской экономической структуры, которую администрация президента Джо Байдена стремится запустить в целях активизации торгового взаимодействия со странами Азии  на фоне осложняющихся китайско-американских отношений. Инициатива будет охватывать широкий круг экономических вопросов, включая упрощение процедур торговли, стандарты цифровой экономики и технологий, устойчивость цепочки поставок и чистую энергию. 25 января Ё Хан Гу прибудет в США, где планирует обсудить  вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 
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