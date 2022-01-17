В план применения вакцинных пропусков будут внесены изменения

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Не существует чёткого ответа на вопрос о рамках применения вакцинных пропусков,- заявил 19 января премьер-министр РК Ким Бу Гём. Он напомнил, что от предъявления вакцинных пропусков освобождены несколько категорий граждан. Это те, кто переболел и завершил лечение, либо имеет временный или полный медицинский отвод от второго этапа вакцинации при выявлении тяжёлых побочных эффектов после первого этапа. Кроме того, в список входят лица имеющие абсолютные противопоказания к вакцинации. Это те, кто имеет иммунодефицит, а также принимает иммунодепрессанты и противоопухолевые препараты. Изменённый план применения вакцинных пропусков будет представлен 20 января. Он будет предусматривать гибкие меры в зависимости от текущей эпидемической ситуации, пояснил Ким Бу Гём. Он добавил, что новый штамм коронавируса Омикрон уже на этой неделе может стать доминирующим. В качестве первоочередной задачи названо усиление карантинных мер.