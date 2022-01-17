К 2026 году зарплата иностранных рыбаков будет повышена до уровня южнокорейских

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К 2026 году правительство РК постепенно повысит минимальную заработную плату для иностранных рыбаков, работающих на южнокорейских судах, до уровня корейских рабочих. Как в среду сообщило Министерство морского и рыбного хозяйства РК, оно достигло соглашения с соответствующими отраслями и профсоюзами. В настоящее время минимальная зарплата работающих в РК иностранных моряков составляет примерно 85% от зарплаты корейского экипажа. Правительство страны планирует поднять его до 90% в 2024 году, 95% в 2025 году и 100% к 2026 году. Этот шаг связан с тем, что Министерство морского и рыбного хозяйства РК работает над улучшением системы управления иностранной рабочей силой и гарантированием их прав человека. Согласно последнему соглашению, правительство, смежные отрасли и профсоюзы планируют совместно работать над улучшением условий жизни иностранных рыбаков.