Пхеньян не исключает отмены моратория на запуски МБР и ядерные испытания

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19 января в Пхеньяне под председательством северокорейского лидера Ким Чон Ына состоялось заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Его участники заявили, что «враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать»,- сообщило агентство ЦТАК. «Соответствующим органам дано указание пересмотреть меры по укреплению доверия, которые мы приняли по собственной инициативе на льготной основе, и оперативно рассмотреть вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности»,- отмечается в сообщении. По мнению экспертов, имеются в виду запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерные испытания, мораторий на которые поддерживается с конца 2017 года. «Заседание Политбюро перенаправило политические задачи национальной обороны на немедленное усиление более мощных физических средств, способных эффективно контролировать враждебные действия США против КНДР»,- говорится в сообщении ЦТАК.