В РК готовится система мер урегулирования трудовых конфликтов

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Правительство РК намерено разработать комплексную систему мер урегулирования конфликтов между работниками и работодателями. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 20 января на совещании по вопросам экономики. Комментируя итоги прошлого года, он отметил, что ситуация с урегулированием трудовых споров на крупных предприятиях была относительно стабильной, однако в ряде случаев имели место забастовки и другие конфликты между работниками и руководством. Вице-премьер отметил, что в наступившем году сохранят актуальность такие важные вопросы трудовой политики как ввод в действие закона о несчастных случаях на производстве, повлёкших серьёзные последствия, системы отгулов и назначение в государственных компаниях директоров по вопросам труда. Кроме того, на первый план могут выйти такие конфликтные вопросы как изменения в структуре производства, вызванные COVID-19, и связанные с этим проблемы занятости.