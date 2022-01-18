В РК впервые с 24 декабря более 6 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 19 января в стране зарегистрирован 6.601 новый случай COVID-19. Показатель в 6 тысяч человек превышен впервые с 24 декабря прошлого года. Органы здравоохранения сохраняют бдительность, ожидая возможного всплеска новых случаев инфекции на фоне продолжающегося распространения варианта коронавируса Омикрон. Ситуацию могут усугубить массовые поездки по стране в период праздника Нового года по лунному календарю. На пограничных карантинных пунктах подтверждены 246 случаев заражения. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 488 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 28 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.480 человек. Коэффициент смертности составляет 0,91%.