Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В РК впервые с 24 декабря более 6 тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2022-01-20 10:28:34Update: 2022-01-20 10:30:03

В РК впервые с 24 декабря более 6 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 19 января в стране зарегистрирован 6.601 новый случай COVID-19. Показатель в 6 тысяч человек превышен впервые с 24 декабря прошлого года. Органы здравоохранения сохраняют бдительность, ожидая возможного всплеска новых случаев инфекции на фоне продолжающегося распространения варианта коронавируса Омикрон. Ситуацию могут усугубить массовые поездки по стране в период праздника Нового года по лунному календарю. На пограничных карантинных пунктах подтверждены 246 случаев заражения. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 488 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 28 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.480 человек. Коэффициент смертности составляет 0,91%. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >