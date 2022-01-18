У кандидатов в президенты от правящей партии и оппозиции равные шансы на победу

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У кандидата в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и его соперника от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля приблизительно равные шансы на победу на выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.001 взрослого южнокорейца, проведённого 17-18 января агентством Gallup Korea. В поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 34,9% опрошенных, что на 2,7% меньше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 36,1%, повысившись за тот же период на 6,9%. Разница в 1,2% находится в пределах погрешности ±3,1% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 13,5%. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,9%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.