Конгрессмен США осудил ракетные пуски КНДР

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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс подтвердил принципиальную поддержку декларации об окончании Корейской войны, одновременно осудив ракетные испытания, проведённые Пхеньяном. В заявлении, сделанном 19 января, Грегори Микс сказал, что недавние запуски ракет не только нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, но и дестабилизируют региональную безопасность. «Я поддерживаю декларацию об окончании войны как часть всеобъемлющего процесса, но сама по себе декларация бессмысленна, если Северная Корея не желает вести диалог, не предпринимает активных шагов в целях денуклеаризации, угрожает безопасности союзников США и всего региона»,- отметил конгрессмен. По его мнению, КНДР должна отказаться от своих ядерных амбиций и немедленно прекратить провокационные действия, поскольку подобные действия осложняют путь к миру на Корейском полуострове. Микс призвал высшее руководство РК и США совместными усилиями вернуть Северную Корею за стол переговоров.