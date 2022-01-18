Индекс ОЭСР для РК снижается пятый месяц подряд

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Сводный опережающий индекс (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), оценивающий перспективы экономической активности, снижается в отношении РК пятый месяц подряд. В декабре прошлого года он составил 101,2 пункта, снизившись на 0,09% по сравнению с ноябрём. Нисходящая тенденция говорит о вероятности замедления экономического роста. По оценкам ОЭСР, опережающие индикаторы ряда крупных экономик, включая Канаду, Германию, Италию, Великобританию и Японию, прошли пик. В дальнейшем экономический рост в этих странах, который восстановился после COVID-19, может пойти на спад. Сводный опережающий индекс для РК рос 15 месяцев подряд, с мая 2020 по июль прошлого года. В августе прошлого года он начал понижаться. Сводный опережающий индекс ОЭСР используется для оценки экономических тенденций через 6–9 месяцев. Снижение этого показателя по сравнению с предыдущим месяцем свидетельствуют о том, что темпы экономического роста в будущем могут опуститься ниже долгосрочной тенденции. При этом показатель выше ста указывает на то, что уровень валового внутреннего продукта превысит долгосрочную тенденцию.