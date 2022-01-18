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Корея: Юг-Север

Сеул готовится к возможному ухудшению ситуации на Корейском полуострове

Write: 2022-01-20 13:49:53Update: 2022-01-20 14:09:36

Сеул готовится к возможному ухудшению ситуации на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

Правительство РК внимательно наблюдает за действиями Северной Кореи, готовясь к возможному ухудшению ситуации. Об этом говорится в опубликованном 20 января заявлении министерства по делам воссоединения РК.  «Мы будем координировать свои действия с другими странами, чтобы держать ситуацию на Корейском полуострове под стабильным контролем. Диалог и дипломатия - единственное решение, позволяющее двигаться к миру»,- отмечается в заявлении. Таким образом официальный Сеул прокомментировал заявление о подготовке к «долгосрочной конфронтации» с США и «пересмотре мер по укреплению доверия», сделанное накануне на заседании Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Напряжённость на Корейском полуострове обострилась после того, как Север провёл в этом году четыре запуска баллистических ракет. Вашингтон ввёл новые санкции против Пхеньяна и настаивает на дополнительных санкциях Совета Безопасности ООН. 
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