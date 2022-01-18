Сеул потратит 10 трлн вон на борьбу с изменением климата

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Власти Сеула намерены в течение пяти лет выделить 10 трлн вон (8,5 млрд долларов) на реализацию комплексного плана реагирования на изменение климата с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году. В рамках плана к 2026 году будет создано порядка 70 тысяч рабочих мест. План включает 143 конкретных проекта, направленных на реализацию 10 ключевых задач в пяти сферах: строительство зданий, транспорт, зелёные насаждения, готовность к климатическим бедствиям и участие граждан. Учитывая специфику мегаполиса с высокой плотностью застройки и интенсивным движением, столичные власти намерены в первую очередь сосредоточиться на снижении выбросов парниковых газов зданиями и транспортными средствами. На их долю в настоящее время приходится 88% общих выбросов. В рамках этих усилий к 2026 году будет повышена энергоэффективность порядка 1 млн зданий в центре Сеула. В город будет поставлено 220 тыс. зарядных устройств для электромобилей.