Япония может отказаться от внесения шахты Садо в список ЮНЕСКО

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Токио склоняется к тому, чтобы отказаться от попыток внести бывшую шахту Садо в префектуре Ниигата, на которой во время Второй мировой войны применялся принудительный труд, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как пишет 20 января газета «Ёмиури симбун» со ссылкой на правительственные источники, включение шахты Садо в список является маловероятным из-за противодействия со стороны РК. В публикации говорится, что Токио примет решение по этому вопросу на следующей неделе. С прошлого года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО приостанавливает рассмотрение вопроса о включении в список того объекта, в отношении которого имеются возражения хотя бы одной страны. Внесения данного изменения в процедуру рассмотрения добивалась именно Япония. На шахте Садо, закрытой в 1946 году, во время Второй мировой войны в тяжёлых условиях работали не менее 1.200 принудительно мобилизованных корейцев. Ранее Сеул неоднократно призывал мировое сообщество помочь помешать тому, чтобы место, где корейские рабочие были вынуждены трудиться против их воли, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.