Лидеры РК и Египта договорились ускорить заключение сделки по гаубицам К-9

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Президенты РК и Египта Мун Чжэ Ин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе состоявшихся 20 января в Каире переговоров договорились ускорить заключение сделки о продаже африканской стране южнокорейских самоходных гаубиц К-9. Как отметил после переговоров южнокорейский лидер, данная сделка является важным шагом в оборонном сотрудничестве двух стран, основанном на взаимном доверии. Ранее РК экспортировала гаубицы К-9 в Турцию, Польшу, Индию, Норвегию, Финляндию, Эстонию и Австралию. В ходе переговоров президенты РК и Египта согласились с необходимостью скорейшего проведения совместного технико-экономического обоснования двустороннего соглашения о свободной торговле. Они договорились расширить рамки существующего сотрудничества в космосе, обороне, культуре и гуманитарных обменах. Мун Чжэ Ин попросил Египет поддержать южнокорейскую заявку на проведение Всемирной выставки EXPO в 2030 году в Пусане. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление Египту в течение следующих пяти лет льготного кредита в размере 1 млрд долларов. Он предназначен для финансирования модернизации железнодорожных сетей и строительства опреснительных установок.