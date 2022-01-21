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В мире

Восемь стран призвали страны-члены ООН выполнять санкции против КНДР

Write: 2022-01-21 11:09:55Update: 2022-01-21 11:14:53

Восемь стран призвали страны-члены ООН выполнять санкции против КНДР

Photo : YONHAP News

США, Албания, Бразилия, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония и Объединённые Арабские Эмираты призвали все страны-члены ООН полностью соблюдать санкции Совета Безопасности в отношении Северной Кореи. Заявление было сделано 20 января послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд после того, как Китай и Россия заблокировали предложение США ввести дополнительные санкции против Северной Кореи. «Мы продолжим выступать против дестабилизирующих действий КНДР как оскорбления регионального и международного мира и стабильности»,- говорится в заявлении. Запуски ракет, в которых используются баллистические технологии, нарушают резолюции Совета Безопасности. Они «демонстрируют решимость северокорейского режима продолжать программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет любой ценой, в том числе, за счёт собственного народа»,- отмечается в заявлении.
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