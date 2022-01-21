В РК второй день более 6 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 20 января в стране зарегистрированы 6.769 новых случаев COVID-19. Показатель более шести тысяч человек фиксируется два дня подряд. Органы здравоохранения сохраняют бдительность, ожидая возможного всплеска новых случаев инфекции на фоне продолжающегося распространения варианта коронавируса Омикрон. Ситуацию могут усугубить массовые поездки по стране в период праздника Нового года по лунному календарю. На пограничных карантинных пунктах подтверждены 287 случаев заражения. В тяжёлом и критическом состоянии находится 431 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 21 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.501 человек. Коэффициент смертности составляет 0,9%.