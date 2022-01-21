У кандидатов в президенты от правящей партии и оппозиции равные шансы на победу

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У кандидата в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и его соперника от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля приблизительно равные шансы на победу на выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.002 взрослых южнокорейцев, проведённого с 18 по 20 января агентством Gallup Korea. В поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 34% опрошенных, что на 3% меньше, чем на прошлой неделе. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 33%, повысившись за тот же период на 2%. Разница в 1% находится в пределах погрешности ±3,1% при уровне достоверности 95%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 17%. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3%. Не определились с выбором 12% респондентов. Политику действующего президента страны Мун Чжэ Ина поддерживают 41% опрошенных. 53% придерживаются противоположного мнения. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.