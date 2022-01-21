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Политика

Ядерный посланник обсудил региональные проблемы с коллегами из США и КНР

Write: 2022-01-21 15:21:27Update: 2022-01-21 15:46:31

Ядерный посланник обсудил региональные проблемы с коллегами из США и КНР

Photo : YONHAP News

20 января специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док обсудил по телефону со своими коллегами из США и Китая региональные проблемы. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, Но Гю Док разговаривал со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом спустя несколько часов после того, как Пхеньян предупредил о возможности возобновления «всех временно приостановленных действий». Это было воспринято как намёк на возобновление ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. Стороны договорились координировать свои действия, решая проблемы Корейского полуострова путём диалога и дипломатии,-говорится в сообщении МИД РК. В ходе телефонного разговора  со специальным посланником Китая по вопросам Корейского полуострова Лю Сяомином состоялся обмен мнениями о последствиях ракетных пусков, произведённых КНДР. Но Гю Док призвал китайского коллегу помочь смягчить напряжённость на Корейском полуострове. 
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