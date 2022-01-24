Лидеры США и Японии подтверждают приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе переговоров, состоявшихся 21января в формате видеоконференции, подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они также осудили недавние запуски баллистических ракет, предпринятые Пхеньяном, которые являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. На пути к полной денуклеаризации Корейского полуострова главы обеих стран обязались поддерживать тесную координацию с Сеулом,- говорится в пресс-релизе Белого дома. Это был первый американо-японский саммит с момента вступления Фумио Кисиды в должность премьер-министра Японии в октябре прошлого года. Осудив действия Пхеньяна, лидеры США и Японии одновременно дали понять, что они готовы к дипломатическому решению проблем Корейского полуострова,- отметил представитель Белого дома. По его словам, США обеспокоены недавним заявлением Северной Кореи о том, что она может рассмотреть возможность возобновления «временно приостановленной деятельности», что, по мнению экспертов, может означать возобновление испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. США обеспокоены этими заявлениями, тесно консультируются со всеми союзниками и партнёрами,- отметил представитель Белого дома.