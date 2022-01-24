Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 5,2%

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Кандидат в президенты страны от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опередил по уровню поддержки кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 5,2%. Как свидетельствуют результаты опроса 3.046 взрослых жителей страны, проведённого с 16 по 21 января агентством Realmeter, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 42% опрошенных. Это на 1,4% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Уровень поддержки Ли Чжэ Мёна составил 36,8%, что на 0,1% больше, чем на предыдущей неделе. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 10% респондентов. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 2,5%. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 41% респондентов. 55,1% придерживаются противоположного мнения. Политику правящей Демократической партии Тобуро поддерживают 31,9%, ведущей оппозиционной партии Сила народа – 38,4%, Народной партии – 8,7%, партии Справедливости – 3,8% опрошенных. Погрешность при обработке данных составляет ±1,8% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.