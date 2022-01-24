Президент РК завершил визит на Ближний Восток

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22 января президент РК Мун Чжэ Ин вернулся на родину по завершении поездки по трём странам Ближнего Востока. В Объединённых Арабских Эмиратах было подписано предварительное соглашение о продаже южнокорейских зенитно-ракетных комплексов средней дальности. Южнокорейский лидер обсудил в Дубае вопросы активизации двустороннего экономического сотрудничества с премьер-министром ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. В Эр-Рияде Мун Чжэ Ин провёл переговоры с фактическим правителем Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, договорившись с ним о совместной работе в областях, связанных с водородной экономикой. Подписаны предварительные соглашения о совместной разработке зелёного водорода, который производится из возобновляемых источников энергии. В ходе переговоров в Эр-Рияде с генеральным секретарём Совета сотрудничества стран Персидского залива Найефом бин Фалахом Аль-Хаджрафом достигнута договорённость возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле. В Каире Мун Чжэ Ин провёл переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Лидеры двух стран договорились провести совместное технико-экономическое обоснование двустороннего соглашения о свободной торговле.