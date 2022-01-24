Рекордное число южнокорейцев отказались от поиска работы

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В прошлом году в РК возобновился рост числа безработных, которые не могут трудоустроиться более шести месяцев. Их количество составило 130 тыс. человек. Половина из них относились к возрастной категории от 20 до 40 лет. Как сообщили 24 января в Национальном статистическом управлении РК, в прошлом году 628 тыс. человек отказались от поиска работы, что является максимальным показателем с 2014 года, когда началось ведение соответствующей статистики. К числу лиц, отказавшихся от поиска работы, относятся те, кто не пытался найти работу в течение последних четырёх недель из-за отсутствия подходящих вакансий или по другим причинам, хотя они хотят работать. В прошлом году количество безработных, которые не смогли найти работу более шести месяцев, составило 128 тыс. человек, что на 8,1% больше, чем в 2020 году. Число не имевших работу более полугода снижалось два года подряд - в 2019 и 2020 годах, но в прошлом году впервые за три года перешло к росту. Количество очень длительно безработных, которые ищут работу более одного года, увеличилось до 13 тыс. человек, что на 86,8% больше, чем в предыдущем году.