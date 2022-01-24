Ядерный полигон в Пхунге-ри может поддерживаться в рабочем состоянии

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Северокорейский ядерный полигон в районе деревни Пхунге-ри уезда Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто, некоторые туннели которого были разрушены в 2018 году, может поддерживаться в рабочем состоянии. Об этом сообщил в интервью «Голосу Америки», сославшись на недавние спутниковые снимки, бывший заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен, который в настоящее время является экспертом Центра Стимсона. По его словам, следы от автомобилей и регулярная уборка снега указывают на то, что проводится техническое обслуживание некоторых зданий и сооружений. Бывший сотрудник МАГАТЭ сказал, что эта деятельность представляет собой нечто большее, чем просто мониторинг, и что Север поддерживает в рабочем состоянии некоторые объекты. Хейнонен при этом прогнозирует, что Северу будет трудно провести ядерные испытания на этом полигоне в короткие сроки.